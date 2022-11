Giornata contro la violenza sulle donne, a Ladispoli appuntamento sabato • Terzo Binario News

L’Associazione Donne in Movimento è lieta di invitarvi sabato 26 Novembre, presso il Centro Arte e Cultura del Comune di Ladispoli alle ore 16.30, in occasione della settimana dedicata al contrasto alla violenza di genere e domestica, per un incontro dibattito sull’argomento.

È prevista la visione del cortometraggio dal titolo “La violenza invisibile”, che darà spunto al dibattito. Interverrà per l’Associazione Silvia Leuzzi, poetessa attenta e sensibile sulle tematiche che investono le donne, e condurranno il confronto con il pubblico, dopo la visione del video, le operatrici dello sportello Antiviolenza presente nel nostro distretto, le dott.sse Amelia Argirò e Bruna Cimenti.

Ogni giorno è un buon giorno per fare luce e contrastare la violenza di genere e domestica, che incombe drammaticamente e che ormai sfocia sempre più spesso nel femminicidio, e ciò richiede l’attenzione di tutte e tutti.