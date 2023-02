Giornata contro il bullismo, la Fidapa di Tolfa incontra due classi della scuola media • Terzo Binario News

Oggi, 7 febbraio, è la Giornata contro il bullismo. E, come già accade in occasione di quella contro la violenza sulle donne, la Fidapa di Tolfa firma un’iniziativa che coinvolga i ragazzi delle medie inferiori.

L’appuntamento è per domani mattina, mercoledì 8, all’Istituto comprensivo di Tolfa, nella sede di via Annibal Caro a Tolfa, quando a due classi seconde sarà proposta la visione di un “corto” che poi possa dare lo spunto a uno scambio tra i ragazzi e le sei socie Fidapa che intervengono, in primis la sindaca Stefania Bentivoglio, l’assessore alla Cultura Tomasa Pala e la presidente Fidapa Giuseppina Esposito, docente della scuola. L’incontro ha il placet della dirigente scolastica Laura Somma, sempre disponbile a coinvolgere gli allievi in progetti che li aiutino ad affrontare e comprendere.

“Quando un ragazzo è vittima di bullismo, il suo mondo diventa una gabbia d’oppressione – sottolinea Esposito -. È ricoperto da insulti e violenze che ne annullano l’identità. E le conseguenze possono essere davvero gravi.

In questi anni però la società si sta rendendo conto della pericolosità di questo fenomeno, reso ancora più potente dalle maglie della Rete. Le voci che gridano aiuto iniziano ad essere tante. È importante sensibilizzare i giovani riguardo la necessità di combattere con tutte le risorse possibili simili comportamenti”.

“Io come professoressa cerco di osservare tantissimo ogni mossa.

Ogni parola, ogni occhiata – racconta -. A volte capto la situazione e stronco sul nascere. A volte mi rendo conto che l’episodio è stato sotto i miei occhi senza che me ne accorgessi. In alcuni casi i bulli sono davvero furbi! Mi preoccupa il fatto che il fenomeno non è solo delle metropoli, ma ormai è diffuso ovunque, anche in paesi come il nostro. Quindi la soluzione è osservare, parlare, affrontare, vincere. E come Fidapa vogliamo dare il nostro contributo”.