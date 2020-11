Giornata Antiviolenza: iniziative Fidapa a Tolfa e Civitavecchia - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Mercoledì 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e la Fidapa fa sentire la sua voce, a livello mondiale e naturalmente locale, grazie alle sezioni presenti nel territorio: a Civitavecchia e a Tolfa.

A Civitavecchia la sezione Fidapa della presidente Patrizia Bravetti sta lavorando su un progetto insieme alla ASL, la Fondazione Cariciv ed altre istituzioni allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica con un opuscolo informativo sui servizi attivi sul territorio.

“L’iniziativa – chiarisce una nota – è rivolta alle donne che sono vittime di violenza, che possono così trovare una risposta rapida rispetto ai bisogni fondamentali di accoglienza, assistenza sanitaria, sostegno psicologo o e legale. Tutto questo auspicando che un approccio sempre più integrato al fenomeno della violenza sulle donne possa consentire azioni di contrasto davvero efficaci. La Fidapa ribadisce il proprio “no alla violenza” e si unisce al coro unanime delle donne che sono in prima linea a lottare per costruire una società più equa e rispettosa del valore della vita delle donne e della loro esistenza”.

La sezione tolfetana prosegue la tradizione ormai consolidata e in sinergia con l’Istituto Comprensivo collinare promuove anche quest’anno una iniziativa rivolta ai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado di entrambi i plessi di Tolfa e di Allumiere.

“La violenza di genere non è un fatto privato – scrive la presidente Marianita Carminelli -, è una tragedia che colpisce tutte e tutti e che deve vedere una risposta ferma e decisa da parte di cittadine e cittadini, di tutti i soggetti e realtà organizzate, in particolare di quelle realtà educative come la scuola,che concorrono alla crescita sociale e civile delle generazioni future. Considerato il momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia dovuta alla diffusione del Covid19 e l’impossibilità di organizzare iniziative in presenza, la nostra associazione ha pensato comunque di promuovere un’attività da realizzarsi sotto forma di elaborati (poesie, temi,) partendo da una riflessione che verrà sottoposta agli studenti, che abbiano l’obiettivo non solo di prevenire, ma promuovere una mobilitazione culturale tra le ragazze e i ragazzi a favore della lotta alla violenza sulla donna. Gli elaborati prodotti saranno visionati da una commissione che provvederà a premiare con un attestato di merito quello più originale e significativo”.

Ma a Tolfa il 25 novembre sarà celebrato anche con la particolare illuminazione della facciata del municipio su piazza Vittorio Veneto e la distribuzione alla popolazione di un centinaio di fiocchi rossi.