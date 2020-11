Giornata Antiviolenza, conferenza on line dal tema “Il coraggio delle donne, perché è importante denunciare la violenza subita” - Terzo Binario News

Promossa da Diritti Cittadinanza del Lago e Terra Tricolore

Si terrà il 25 novembre, alle ore 18,00, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, la conferenza on line “Il coraggio delle donne, perché è importante denunciare la violenza subita” promossa dall’associazione “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO”, in collaborazione con la testata giornalistica “TERZO BINARIO”, diretta da Alessio Vallerga e l’agenzia media “TERRA TRICOLORE”.

All’appuntamento saranno presenti vittime di violenza, testimonianza di esperti, professionisti, rappresentanti di associazioni del territorio e politici dei diversi schieramenti, che forniranno le loro riflessioni e i punti di vista sulle diverse problematiche legate alla violenza contro le donne.

L’evento presentato dalla giornalista Simonetta D’ONOFRIO, con la partecipazione del direttore di “TERZO BINARIO”, Alessio VALLERGA, vedrà la partecipazione dei rappresentanti politici: Simona Renata BALDASSARE, medico ed eurodeputata al Parlamento Europeo (Lega), Alessandra MAIORINO, senatrice della Repubblica (Movimento Cinque Stelle), Silvia ROGGIANI, segretaria Partito Democratico Milano Metropolitana.

Parteciperà alla diretta il giornalista Silvio Rossi, per l’agenzia media Terra Tricolore e la signora Patrizia D’Andrea, responsabile della segreteria associazione “Diritti Cittadinanza del Lago”, che promuove sul territorio della provincia di Roma, lo sportello di ascolto e orientamento.

Una testimonianza diretta da parte di una vittima di violenza, Sonia Di Giuseppe. In passato l’ex marito l’ha picchiata e umiliata e lei ha trovato il coraggio di ribellarsi e allontanarlo.

Il psicologo Antonio Luce e la criminologa, dott.ssa Martina Radice ci spiegheranno come poter sradicare alcuni comportamenti subiti dalle donne che sono vittime di violenza.

In conclusione, l’attore Emanuele Barbalonga interpreterà alcune poesie della poetessa Alda Merini.

La giornata commemorativa, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, in memoria delle sorelle Mirabal trucidate nel 1960 a causa della loro militanza politica contro la dittatura che dilaniava la Repubblica Dominicana.

Anche sotto l’emergenza-covid serve ribadire come sia importante essere in prima linea nella difesa dei diritti delle donne.