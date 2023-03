Giornata antimafia, i bimbi della Ladispoli 1 a piazza Falcone con Libera • Terzo Binario News

Presenti con striscioni colorati e frasi significative alla manifestazione organizzata con la collaborazione dell’associazione e i docenti coinvolti nel progetto “Per il futuro cresci… nella legalità”

I bambini dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 sono stati protagonisti in piazza Falcone della giornata del 21 marzo in ricordo delle vittime della mafia.

Presenti con striscioni colorati e frasi significative alla XXVIII manifestazione organizzata con la collaborazione dell’associazione Libera e i docenti coinvolti nel progetto “Per il futuro cresci… nella legalità”.

È stata una mattinata intensa sia per i ragazzi sia per i partecipanti,che si sono soffermati sull importanza della memoria storica e del ricordo, come momento di crescita sociale e civile,nonché sui valori di giustizia e legalita’, pace e rispetto.

Dopo i saluti istituzionali delle amministrazioni comunali di Ladispoli e Cerveteri, sono seguiti gli interventi di alcuni rappresentanti di Libera che hanno portato l’attenzione sul significato della giornata e sul perche” di Libera sottolinendo la parola “POSSIBILE” che dal verbo potere, indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere attraverso il coinvolgimento di tutti.

Certamente il momento piu’ toccante e’ stato quando gli alunni hanno letto i nomi delle vittime della mafia, lasciando trapelare l’emozione dell’evento e regalando alla piazza un momento di riflessione e condivisione attiva.

