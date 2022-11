Giornalisti in cattedra per due classi di Quinta elementare dell'IC Tolfa • Terzo Binario News

I bambini, curiosi e interessati, hanno subissato di domande sul mondo dell’informazione cartacea e online i loro “insegnanti per un giorno”

Seduti al banco, foglietti con gli appunti in vista e mani perennemente alzate: così i piccoli allievi delle Quinta A elementare di Tolfa e quella del plesso di Santa Severa Nord, salita per l’occasione nella sede centrale del Comprensivo, hanno vissuto una mattinata di lezione decisamente diversa.

Alla cattedra, invece di una delle loro maestre, c’erano due giornalisti, Cristiana Vallarino e Alessio Vallerga: le decine di domande, tutte originali e pertinenti, sono state per loro.

I bambini hanno voluto sapere come si diventa giornalisti, quanto guadagnano e quali sono i rapporti tra loro, come si fa un quotidiano, dove si stampa, come si scrive un articolo, dove si reperiscono le notizie e, soprattutto, la differenza che esiste oggi tra testate cartacee e quelle online.

I due professionisti hanno raccontato le loro esperienza prima nella carta stampata (per la precisione ne “Il Messaggero”) e ora lavorando a Terzobinario, online del litorale, di cui Vallerga è direttore.

Un contributo alla lezione lo ha dato anche la professoressa d’italiano dell’Istituto Comprensivo, alle medie di Allumiere, Tiziana Cimaroli, collaboratrice prima de “Il Messaggero” e ora di Terzobinario.

Con il supporto di slides e grazie alle risposte fornite dai redattori i ragazzini hanno potuto avere una buona “infarinata” di quello che è il mondo dell’informazione. Ma la loro curiosità li ha portati a chiedere anche quali fossero stati gli articoli migliori e peggiori mai scritti dai loro “insegnanti per un giorno” e come e quando avevano deciso di intraprendere la carriera giornalistica.

A dire il vero, grazie al lavoro svolto dal pool delle loro insegnanti – Daniela Agostini, Teresa Granella, Anna Gari, Francesca Bartoli e Beatrice Conti – le classi erano abbastanza preparate, soprattutto sull’impaginazione e la titolazione.

Vallerga legge gli articoli dei bambini con la maestra Daniela Agostini

Tanto da aver già scritto, a gruppi, alcuni articoli – davvero ben fatti – che anticipavano la loro mattinata dedicata alla scoperta dei giornali e dell’informazione online. In chiusura, da Vallarino e Vallerga un’esortazione e un consiglio: “Per scrivere bene, prima bisogna leggere”.

Insomma, è stata una mattinata davvero interessante, certo per i piccoli allievi ma anche per i giornalisti, entusiasti nel vedere la vivacità di ragazzini e dell’accoglienza ricevuta. E soprattutto davvero commossi dell’omaggio fatto loro dalla V A Santa Severa Nord: un biglietto di ringraziamento con una deliziosa “Filastrocca della libertà di stampa”, composta dal bravo Mimmo Mollica.

L’iniziativa delle insegnanti, così come altre simili supportate dalla dirigente del IC Laura Somma (che aveva salutato gli ospiti all’arrivo, al centro nella foto del titolo), è stata decisamente apprezzabile e lodevole. E naturalente da ripetere….

Cri.Val.