Giorgia Meloni sui casi Ladispoli e Civitavecchia: "Fratelli d'Italia leale, per questo è uscita dalle maggioranze" - Terzo Binario News

“Credo sempre nel centrodestra, così come credo in un certo modello di politica.

Per me in politica gli impegni che si prendono, la parola data e la lealtà sono elementi fondamentali.

Per questo Fdi adesso è fuori dalle maggioranze sebbene si siano sostenuti i sindaci in campagna elettorale”.

Così Giorgia Meloni sulla fuoriuscita di Fratelli d’Italia dalle maggioranze di Ladispolie e Civitavecchia, a margine della presentazione del suo libro “Io sono Giorgia”, presentato ieri all’Aula Pucci di Civitavecchia con il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca.