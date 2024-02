Giordano Orlandi dell'Aranova in prova al Verona • Terzo Binario News

Una straordinaria opportunità per un giovanissimo calciatore del territorio. Si tratta di Giordano Orlandi, classe 2006, difensore centrale dell’Aranova, finito nel mirino di una squadra di Serie A.

Il giovane infatti, è in prova all’Hellas Verona. Un bel riconoscimento dunque sia per il ragazzo che per la società, che vede le qualità di un proprio tesserato essere prese in considerazione da una società blasonata e ricca di storia.