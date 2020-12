Gioie natalizie per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini grazie a Gianfranco Mariuzzo - Terzo Binario News

Altre gioie per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini, merito di Gianfranco che si è preso il lusso di firmare il successo al Gran Premio Città di Vittorio Veneto.

Una manifestazione storica del calendario ciclocrossistico del Veneto su un percorso tecnico, selettivo e divertente allo stesso tempo dove Mariuzzo è stato ancora una volta il principale interprete della corsa riservata ai master di terza fascia over 54 e da lui vinta con un buon margine di vantaggio su Flavio Zoppas e Giuseppe Dal Grande che saranno tra i principali avversari nella sua categoria master 6 ai prossimi campionati italiani di Lecce dove difenderà il titolo tricolore ottenuto ad inizio anno a Schio.

La gara di Vittorio Veneto ha ritrovato anche al via di una competizione di ciclocross Michele Feltre che si è classificato nella top-10 tra i master di terza fascia salendo anche sul terzo gradino del podio tra i master 7. Settimo posto di categoria M3 e 21° di fascia tra i master under 45 per Libero Ruggiero.

La soddisfazione per questi risultati, a due settimane dai tricolori assoluti di Lecce, dà slancio a un team che, sotto la guida del presidente Stefano Carnesecchi, continua ad essere protagonista con rinnovato entusiasmo nel fuoristrada e sempre alla conquista di traguardi più ambiti in giro per l’Italia.

Da tutto il direttivo della Mtb Santa Marinella, giungano i più sinceri auguri di Buone Feste!