Giochi nascosti nella vita quotidiana: svelare la gioia della serendipità • Terzo Binario News

Hai mai sentito parlare di “serendipity”? Serendipity o serendipità è una parola che fa oggi parte integrante del nostro vocabolario ed è utilizzata moltissimo. Sei curioso di sapere di cosa si tratta e di cosa abbia a che fare con i giochi? Scopriamolo con questo approfondimento.



Alla scoperta della serendipità

Presi come siamo dai ritmi frenetici della vita quotidiana, spesso dimentichiamo come dietro ogni angolo si possa nascondere un gioco e cioè una scoperta inaspettata e gioiosa. Se ti stai ancora chiedendo che cos’è la serendipità la risposta potrebbe stupirti. Il termine serendipity è stato coniato dallo scrittore inglese Horace Walpole, che lo trasse la titolo della fiaba “The Three Princes of Serendip” riferendosi al nome antico dell’isola di Ceylon e oggi conosciuta come Sri Lanka. In sostanza, serendipità indica la capacità o la fortuna di fare per caso scoperte inattese e felici, mentre si sta cercando altro. Per questo motivo la vita stessa è intrinsecamente legata ai giochi che si nascondono qua e là e che rivelano la loro natura imprevedibile. Approfondiamo l’aspetto dell’imprevedibilità e come l’ignoto abbia influenze sulla nostra vita.

La serendipità nella vita di tutti i giorni

Nelle nostre routine spesso banali, l’imprevisto è il sale del cambiamento, qualcosa di straordinario e cioè che stravolge l’ordinarietà. La serendipità è una forza silenziosa, qualcosa che arriva inaspettatamente, senza cercarlo, senza saperne neanche l’esistenza. E di questo Walpole ne parla in maniera sapiente indicando come sia proprio l’imprevisto a rendere ogni giornata unica. La serendipità ci regala gioia e fa sviluppare gli eventi in modo felice e benevolo. Questo perché non si può pianificare eccessivamente le esperienze di ogni giorno. Tuttavia, questo non implica che la vita sia tutta figlia del caso, ma la serendipity arriva proprio quando meno ce lo aspettiamo. Per questo bisogna essere sempre pronti ad accoglierla come fosse un vero gioco, un gioco segreto che la vita decide di avviare coinvolgendoci. Situazioni nuove, opportunità inaspettate: riconoscere e apprezzare liberamente questi momenti porta una maggiore gratitudine e arricchisce la nostra esistenza. Per questo bisogna pensare alla vita come ad un vero e proprio campo da gioco, in cui si mescolano avventure e sorprese.



L’evoluzione dei giochi

Qualcuno sostiene che gli adulti hanno quasi perso la voglia di giocare ma, in verità, hanno solo cambiato il modo di farlo. Se per ritrovare un po' di serendipità bisogna imparare a giocare, allora è nell'intrattenimento che si sperimenta l'inatteso e la scoperta. Come giocano oggi gli adulti? Dove si nascondono gli imprevisti e l'eccitazione della scoperta? Sicuramente anche il mondo dei giochi ha subito una grandissima evoluzione ma per provare emozioni forti è indubbio che sia il gioco online quello più fruttuoso. Il gioco d'azzardo già di suo mette in atto un'enorme dose di sentimenti come l'incertezza e l'eccitazione, ma è quello online che risulta essere il gioco preferito dagli utenti. Sfida e incertezza, tarate sul divertimento online, sono una manifestazione moderna della serendipity che troviamo nella vita di tutti i giorni.

Sii grato del regalo che hai ricevuto

Se ci è capitato almeno una volta di sperimentare momenti di serendipità, è naturale chiedersi se è capitato per un caso o per una botta di fortuna. Cosa fare una volta appurato di aver goduto di un momento vero di serendipità? Uno dei pericoli in cui si può incorrere quanto si gode di tanta meraviglia è che non siamo in grado di accoglierli per quello che realmente sono. Fondamentalmente la vita reale è composta anche da momenti più ordinari e semplici che non sempre tolgono il fiato. L’obiettivo finale del vivere al meglio questi momenti è esserne grati. Accoglierli con un sorriso, con un senso di grazie e raccontarlo alle persone che amiamo per condividerne la bellezza. Questi sono doni che riceviamo e che non ci spettano di diritto, quindi, vanno accettati con il cuore libero dalle pretese.



Serendipità: chiave di una vita felice?

Esplorare le profonde connessioni tra i giochi che la vita cela e l’evoluzione dell’intrattenimento ci porta a scoprire nuove forme di serendipità, cioè di quella capacità di trovare gioia nell’imprevisto che la vita ci mette di fronte. Tutto questo arricchisce la nostra esistenza e trova nel gioco la sua massima espressione. Oggi grazie all’evoluzione della tecnologia, i casinò online sono un ottimo veicolo per queste sensazioni. Il gioco in sé regala l’emozione dell’ignoto e ci fa godere di ogni momento della nostra vita facendoci celebrare ogni sorpresa che la vita riserva. La vita e il gioco sono ricchi di opportunità e abbracciarle facendosi affascinare dall’ignoto è la strada per una vita felice.