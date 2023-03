Giochi con una lunga storia su cui puntare nei Casino Online • Terzo Binario News

Il mondo dei casinò online è fatto di innovazioni, tecnologie e novità particolari. In molti, però, non sanno che i più importanti giochi su cui puntano ogni giorno milioni di utenti in tutto il mondo hanno in realtà una storia molto lunga e che, in alcuni casi, è lunga migliaia di anni

Dadi

Il gioco dei dadi, almeno tra quelli più famosi che troviamo in tutti i top siti casino online italiani, è di certo tra i più antichi.

Basta considerare, ad esempio, che questo gioco era praticato già all’epoca degli Antichi Romani, quindi migliaia di anni fa. E il funzionamento era pressoché lo stesso di oggi. C’erano, infatti, dei piccoli cubi sulle cui facce erano segnati dei numeri che andavano da 1 a 6. I giocatori, quindi, si sfidavano a lanciare i dadi e prevedere la somma esatta. Chi indovina vinceva il premio, e spesso le puntate erano molto alte.

Bisogna sapere, poi, che il gioco era permesso solo in determinati periodi dell’anno, ovvero i Saturnali, una festa pagana che si svolgeva verso la fine di dicembre. In realtà, però, i cittadini ci giocavano sempre riunendosi in bische clandestine situate nel retro delle locande o direttamente per strada, ben attenti a non farsi vedere. Giusto per capire quanto i dadi fossero amati, anche gli imperatori, nonostante il gioco fosse vietato per gran parte dell’anno, erano soliti puntare.

Roulette

Il gioco della roulette è probabilmente uno dei più famosi su cui è possibile puntare nei casinò online italiani ed europei, così come nelle strutture tradizionali. Ce ne sono diverse varianti ed ognuna presenta delle caratteristiche particolari. Quello che in pochi non sanno, però, è che anche la nascita di questo gioco arriva da molto lontano. Basta considerare, infatti, che sia i Greci che i Romani erano soliti piazzare la ruota di un carro capovolta a terra e, grazie all’ausilio di una freccia e di una serie di spazi tracciati nel terreno, si scommetteva su dove si sarebbe fermata la punta.

Altri storici, invece, spostano la nascita ancor più indietro e in un altro luogo, precisamente nell’Estremo Oriente. Da questo punto di vista non possiamo dare informazioni certe, ma abbiamo comunque un dato indicativo.

La roulette, infatti, è stato il gioco protagonista nel primo casinò terrestre e per la precisione quello di Venezia fondato alla fine del 17esimo secolo. Di conseguenza, possiamo intuire che la sua fama era già importante centinaia di anni fa.

Poker

Per quanto questo gioco, tra i più famosi che si praticano con le carte, la leggenda si interseca probabilmente con la realtà. Non abbiamo, infatti, una data certa su cui poter fare affidamento visto che alcuni studiosi avrebbero scoperto un gioco che potrebbe essere l’antenato del poker addirittura nell’Antica Persia, ma ovviamente avere dei riscontri garantiti non è possibile. Il gioco, poi, tramite i coloni francesi, sarebbe giunto in Europa, precisamente in Francia. Da l’, infine, con gli emigranti e i marinai che partivano alla scoperta del Nuovo Mondo, sarebbe giunto in America.

In ogni caso, però, possiamo dire senza troppo dubbi che è nel Far West che questo gioco si va affermandosi. Avrete visto in tantissimi film ambientati in quell’epoca i giocatori riunirsi nei saloon e sfidarsi a colpi di poker seduti al tavolo verde. Man mano che il gioco si diffondeva, poi, sono nate anche diverse varianti. La più famosa, ad esempio, è il Texas Hold’Em, definito anche Poker Sportivo.