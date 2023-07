Gioacchini: “Gatc e Gar gestiscono le visite guidate a Ladispoli e Cerveteri” • Terzo Binario News

“Ladispoli ha la fortuna di avere, da molti anni, due benemeriti Gruppi Archeologici il GATC – Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e il GAR – Gruppo Archeologico Romano sezione di Cerveteri, Ladispoli e Tarquinia che operano, molto bene, sul territorio, ovviamente da lungo tempo, ed entrambi autorizzati a farlo da parte dello Stato Italiano attraverso la sua Soprintendenza Archeologica che fa capo al MIC cioè al Ministero della Cultura.

I due succitati Gruppi Archeologici ( che fra l’altro sono entrambi delle Odv – Organizzazioni di Volontariato – senza fine di lucro – già Onlus) svolgono, un più che meritorio, lavoro durante tutto l’anno monitorando, pulendo e rendendoli agibili, in sicurezza e tranquillità, tutti i loro ambiti di competenza affinché le loro visite guidate risultino un bellissimo “bagno” di Storia e Cultura estremamente gratificanti e sicure.

Per effettuare le suddette visite guidate basta chiamare, per i relativi appuntamenti, il GATC al numero telefonico 3492800936 ed il GAR al numero telefonico 3517411409. Il GATC a Ladispoli effettua le visite guidate ai resti della villa antico romana posta sotto la Posta Vecchia a Palo mentre il GAR effettua le visite guidate sia ai resti della villa antico romana di Piazza della Rugiada ed alla sua cisterna che ai resti del mausoleo di Virginio Rufo ed agli elementi musivi ( i mosaici) entrambi posti sul lungomare di Palo. Il GAR effettua visite guidate anche ai resti della villa rustica ( o rurale che dir si voglia) antico romana di via Rapallo. A Ladispoli vi sono anche i notevolissimi resti sia della villa (cosiddetta di Pompeo anche se ivi ci hanno dimorato anche Cesare e Cicerone) sempre antico romana, di Marina di San Nicola (della quale sono in programma dei restauri di affreschi e mosaici) che di Torre Flavia questi non visibili in quanto, purtroppo, l’ingressione marina li ha posti sott’acqua.

Una semplice curiosità antica, forse non nota a tutti, la primissima Via Aurelia, che attualmente transita anche nel territorio di Ladispoli, terminava a Caere (Cerveteri), certo poi, nei secoli successivi, la Via Aurelia ne ha “fatta di strada”.

Arnaldo Gioacchini – Delegato alla Valorizzazione Storica e Archeologica di Ladispoli. Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale.