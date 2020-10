Gino Ciogli sindaco di Ladispoli nei ricordi di Franco Conte - Terzo Binario News

“Dall’apetto di Fiovo Bitti quando insieme a suo padre andavano a Torre Flavi ne è passata di vita vissuta…di storie …di ricordi…di storia. Quella di Gino Ciogli, due volte sindaco di Ladispoli. C’ė un detto: chi semina raccoglie e Gino oggi sta raccogliendo.

Sono stato parte della sua amministrazione, una esperienza costruttiva e meravigliosa, con dei ricordi indelebili, dalle faccende amministrative , alle tante iniziative create, sino ai momenti di convivialità.

Un ricordo, la cena spartana dove amicizia spaghetti cotti col vino e salsiccia sulla brace dall’amico Gennaretti ” che purtroppo non è più fra noi ” . Furono momenti di vera fratellanza, una bella cena quello che manca oggi, la convivialità, l’allegria, il sentimento di essere una comunità, questa comunità ladispolana, il ricordare chi siamo, chi erano i nostri padri mamme nonne e nonni, riscoprire il legame per questa terra e Gino non mancava mai di ricordarlo. Come disse un giorno in aula consiliare che si stava parlando della palude di torre Flavia, lui può, ha voce in capitolo.

Gino è una persona seria e senza vie di mezzo… o si o no, si è dato molto da fare per questa città, di cui lui è parte integrante, è una persona con affetto e stima reciproca per la comunità ladispolana, una persona che oggi ancora è pronta a mettersi in gioco se ce ne fosse bisogno, Gino oggi si rilassa in famiglia e lo si vede poco in giro. Dal suo frenetico telefonino dei tempi in cui era Sindaco di Ladispoli, ad oggi che quel telefonino non è più frenetico come prima ma continua a squillare per affetto e amicizia l’affetto non si compra, si conquista con vita vissuta e ricordi condivisi e Gino oggi sta raccogliendo i frutti.

Quell’uomo sottovoce, sempre pronto al sorriso….e dal saluto costante e presente ogni qualvolta lo incontri, con la sua gentilezza dalla presenza discreta, … che del suo vissuto una parte la condivisa con tutta la comunità. Gino Ciogli oggi è un pezzo di storia ladispolana, è un bagaglio di ricordi ,…..è una memoria storica da tutelare …che con la sua acquisita saggezza oggi è un patrimonio importante per tutti noi.

Grazie Gino Ciogli”.

Franco Conte