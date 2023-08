Ginevra e Victor: vanno adottati al più presto • Terzo Binario News

GINEVRA è una dolce nonnina. Nata e cresciuta in gabbia, classe 2010. Eppure, se incroci il suo sguardo, trovi ancora voglia di condividere la sua vita e il suo amore con te. Ha bisogno di pazienza e dolcezza per imparare una nuova vita, ma saprà ripagarti. Ama la comodità del divano. Preferibile una casa con giardino.

Si trova in pensione in provincia di Pavia, vieni a conoscerla! È possibile andare a trovarla di persona in modo tale che la si possa vedere direttamente. Gli anni passano e non vogliamo che muoia in una pensione ma che passi il tempo che le resta in una famiglia che la possa amare come meriterebbe.

Viene affidata vaccinata, microchippata, sterilizzata e testata leshmania ed ehrlichia. Si richiede massima serietà, no minorenni, no perditempo. Adozione tramite questionario e preaffido. Adottabile subito in tutto il Nord Italia.

Per informazioni, foto e video: ADOTTAMI COL CUORE – ODV; Giulia [3496403337], Veronica [3496325688]. Se possibile contattateci dopo le 16.00; in caso contrario risponderemo appena possibile (in quanto siamo volontarie). Gradita presentazione via WhatsApp. Mail: info@adottamicolcuore.com . Grazie.

Un cane dolcissimo! TEMPO ESAURITO IN TRASFERIMENTO poi sarà trasferito nel rifugio convenzionato. Canile sanitario di Mendicino, proviene dal territorio di Dipignano. Lui è VICTOR, maschio, nato l’ 11/05/2018, taglia media. Microchip n. 380260044834695. Carattere: Timido, non esuberante, carattere tranquillo. Necessaria PAZIENZA, ma è un bravo cane.

Sarà affidato al completamento della profilassi sanitaria obbligatoria, previo colloquio conoscitivo.

Per info e adozione lasciare un messaggio WhatsApp indicando il nome del cane e breve descrizione – NO TELEFONATE richiameremo noi:

Nadia 389/0517756

Chiara 342/0320734