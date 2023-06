Gina e Brenda due dolci cagnolone che si meritano un casa e una famiglia • Terzo Binario News

GINA tenera cagnona nata 1.6.2016, di taglia grande.

Cerca un padrone che la ami ma è adottabile anche a distanza.

Ecco qui sopra Brenda per molti anni ha avuto una casa e una famiglia. Per molti anni non è stata microchippata e non è stata sterilizzata e probabilmente ha avuto tanti cuccioli, chissa’ che fine hanno fatto … uno di questi cuccioli se lo sono tenuto e quando hanno deciso di liberarsi di Brenda hanno buttato via anche Baldo, l’ultimo suo figlio ormai adulto.

Sono finiti entrambi per la strada, hanno vagato per molto tempo, di certo non sapevano proprio cosa fare, come procurarsi da mangiare, come trovare un riparo per dormire e fuggire ai tanti pericoli della vita di strada.



Quando alla fine sono stati accalappiati e portati in canile erano ridotti pelle e ossa, pieni di parassiti fuori e dentro, insomma erano allo stremo.

Ci sono voluti diversi mesi per vederli riprendersi, ed ora, finalmente, sono in buone condizioni.

Brenda la mamma è buona, appena timida, desiderosa di farsi amare e di poter regalare il suo cuore, si è avvicinata con un poco di titubanza ma comunque curiosa e gentile, mentre Baldo suo figlio, meno abituato alle persone, restava indietro a guardarla.

Brenda adesso ha quasi 9 anni, è stata abbandonata per strada quando aveva 7 anni e da allora vive chiusa dentro un box di cemento senza mai uscire, senza vedere nessuno, senza una cuccia per ripararsi dal gelo. Ma lei conosce la casa, la vita di famiglia, e per quanto ne fossero indegni i suoi padroni erano la sua vita.

Per i cani abituati in casa questa detenzione in canile è particolarmente dura, terribile, perchè vengono privati di tutto. Ma loro conoscevano la socialità e un’ombra di amore.

Brenda è bella, tutta bianca tipo labrador ma più piccola, sui 17 Kg. I suoi occhi scuri sono buoni ma molto tristi. E’ come se non sperasse più. Qui non arrivano visitatori, i cani non vedono nessuno. E quando noi arriviamo, una volta ogni due mesi, dopo pochi minuti Brenda ci vede andare via. Lei è splendida, buona, gentile, va d’accordo anche con femmine di taglia piu’ piccola, è un amore.

Cerchiamo per Brenda qualcuno che l’accolga nella sua casa e nella sua vita, perchè il suo cuore e i suoi occhi possano ritornare a sorridere.

Perchè non si spenga qui dentro a poco a poco. E’ vaccinata, microchippata, sterilizzata. Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, adottabile al Centro e Nord con visita preaffido, moduli adozione, disponibilita’ a mantenere i contatti ed al postaffido.

Per info ed adozione :

Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com

Roberta.pe9@gmail.com