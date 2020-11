Gigi Proietti: murale al Trullo in omaggio a 'Mandrake' - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Domani i funerali, le esequie trasmesse su Rai 1

Un murale in omaggio a Gigi Proietti, l’attore romano morto il 2 novembre nel giorno del suo compleanno. L’opera di street art è in fase di ultimazione in via del Trullo, all’ottavo lotto. A firmare il lavoro, che con molta probabilità terminerà giovedì 5 novembre, sono Mario D’Amico e Manuela Merlo. Ovvero PaT (Pittori anomini Trullo) e Uman art.

Nel frattempo il Campidoglio, in una nota, ha riferito che la sindaca di Roma Virginia Raggi ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 5 novembre, in memoria del grande artista. Gli omaggi e la cerimonia funebre, che si terranno nella stessa giornata, si svolgeranno in forma strettamente privata ma, in accordo con la famiglia dell’artista, verranno trasmesse in diretta su Rai 1. In questo modo sarà possibile garantire la partecipazione del pubblico evitando il rischio di assembramenti e assicurando il rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Gigi Proietti, nel corso della sua lunga carriera, è stato protagonista indiscusso del mondo dello spettacolo, apprezzato ed amato dal pubblico di ogni generazione. Ha dato un grande contributo allo sviluppo della cultura a Roma, dirigendo importanti teatri e fondando una scuola di recitazione per giovani attori. È stato uno straordinario interprete dello spirito romanesco, diventando una vera e propria icona di Roma.

“Con il lutto cittadino vogliamo rendere omaggio a un artista indimenticabile, interpretando così il sentimento di vicinanza e partecipazione sincera al dolore dei familiari e degli amici che accomuna tutta la cittadinanza”, ha detto Virginia Raggi.