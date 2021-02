Gianni Marsili è morto: il cordoglio di Tidei - Terzo Binario News

Gianni Marsili è morto. Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella, ha voluto ricordare le sue grandi competenze professionali ma anche umane di persona impegnata socialmente, sin dai tempi dell’Università quando era sempre in prima fila nelle mobilitazioni operaie delle piccole fabbriche della Prenestina, in quelle territoriali per la lotta sulla casa e nella vigilanza contro le rare scorribande dei fascisti nel quartiere di Centocelle.

Gianni Marsili: funzionario e dirigente

“In seguito, da funzionario e poi dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, fu una persona sempre sensibile alle tematiche ambientaliste tanto da aver concentrato tutta la sua vita professionale e sociale al servizio della lotta contro l’inquinamento dell’aria su tutto il territorio nazionale”.

L’ultimo saluto a Gianni Marsili

“Con la sua scomparsa tutto il territorio perde un personaggio dalle indubbie capacità che aveva messo al servizio della collettività ricoprendo un incarico che ha svolto sempre ai massimi livelli”. Per chi volesse salutarlo l’appuntamento sarà domenica dalle 9 alle 14 alla Sala Dolenti, clinica Pio XI via Aurelia 559 a Roma.

Gianni Marsili è morto, “professionista e persona perbene. Ci mancherà”

La consigliera regionale, Marietta Tidei (Italia Viva), ha commentato: “Ci ha lasciato Gianni Marsili, dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, per diverse volte membro della Commissione VIA, Direttore scientifico del Parco del Pollino. Un professionista sensibile alle battaglie ambientaliste, un uomo che ha dedicato buona parte della sua vita professionale alla lotta contro l’inquinamento dell’aria su tutto il territorio nazionale”.

La storia di Marsili

Per diversi anni Marsili ha svolto la sua attività anche a Civitavecchia in qualità di Presidente del Consorzio di gestione per l’Osservatorio Ambientale. Sue tante iniziative sul territorio, dalla convenzione con CNR-ISAC per l’adeguamento del sistema modellistico di previsione della qualità dell’aria di Arpa Lazio, alla convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità per “la valutazione dei livelli di microinquinanti organici e inorganici nell’area dei comuni del consorzio interessata dalle emissioni della centrale termoelettrica Enel di Torrevaldaliga Nord, al protocollo d’intesa con i licei scientifici Galilei di Civitavecchia e Cardarelli di Tarquinia per “attività di formazione, informazione ed approfondimento di tematiche riguardanti l’inquinamento atmosferico”.

Il progetto con il Dep della Regione Lazio

“Ancora il progetto con il DEP della Regione Lazio per la sorveglianza ambientale ed epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Tarquinia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Monte Romano e Civitavecchia, approvato ma ancora non ancora avviato. Se ne va un grande professionista, dotato di grande capacità progettuale: ha svolto il suo lavoro con grande dedizione, onestà e competenza. Una persona perbene che mancherà molto a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.