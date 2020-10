Gianni Bezzi di Rai Sport si è sposato a Santa Marinella - Terzo Binario News

A celebrare il matrimonio civile il sindaco Pietro Tidei, qualche polemica per le mascherine

Il giornalista di Rai Sport Gianni Bezzi ha scelto Santa Marinella per sposarsi. Il cronista, che frequenta la Perla da tanti anni, è convolato a nozze con Grazia Pietrasanta.

A celebrare l’unione è stato il sindaco Pietro Tidei.

Peraltro non è mancata qualche polemica legata al post cerimonia. Alcuni cittadini hanno lamentato che gli invitati, soffermatisi in passeggiata, non indossassero la mascherina. a questo proposito ha risposto il primo cittadino: “Quando li ho notati, gliel’ho fatta indossare a tutti. Gli sposi l’hanno tolta solo per la foto”