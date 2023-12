Gianna Nannini a Ladispoli sì, all'ultimo minuto è un rischio • Terzo Binario News

Alla fine l’indiscrezione si è rivelata esatta perché per il Capodanno di Ladispoli ci sarà come superospite Gianna Nannini.

Le perplessità espresse ma snobbate in consiglio comunale, sono state recepite nella sostanza. L’aver criticato pubblicamente il modus operandi è servito per sollecitare l’Amministrazione affinché producesse qualcosa di meglio per i cittadini.

Una rockstar italiana capace di attirare un pubblico trasversale per la quale la scelta non può che dirsi azzeccata.

Ma è stata una scelta o una decisione obtorto collo?

Domanda retorica, visto che a palazzo Falcone l’idea era tutt’altra ovvero portare due rapper come Emis Killa e Gué Pequeno. Invece dal comunicato del sindaco Grando (che pare riesca a comunicare ai ladispolani notizie importanti solo tramite i post di Facebook come quando scappò il leone Kimba) si nota che anche quest’ultimo è sparito dal cartellone del 31 dicembre segno proprio di una strambata dettata da due motivi.

Il primo, la Nannini va su un pubblico completamente diverso e molto più ampio di quello dei rapper, magari su invito della Pro Loco organizzatrice della notte di San Silvestro. Ed è stata una fortuna che la cantante senese non avesse altri impegni.

Secondo, la cifra stanziata, che doveva essere investita, è stata dirottata su un’artista che quelle cifre le vale tutte perché con tutto il rispetto, due rapper non fanno una Nannini.

E allora perché non pensarci subito, ovvero lavorare già da agosto su un nome di quel calibro? L’idea del sindaco secondo cui «con i rapper a Ladispoli i ragazzi non hanno necessità di andare a ballare fuori» è stata smentita dai fatti. Perché se veramente l’obiettivo fosse stato quello, sarebbero stati cercati altri rapper.

Tuttavia le problematiche restano sul piatto, tali e quali a prima anzi forse persino peggiorate.

In primis, la questione parcheggi perché soprattutto dalla Capitale ora saranno molto più invogliati a spostarsi a Ladispoli per il 31 dicembre. Ma di un piano del traffico e meglio ancora del parcheggi non c’è traccia e mancano appena 13 giorni all’evento.

Poi la scelta di piazza Falcone. Il nodo vero è l’aver piazzato la ruota in piazza Rossellini, luogo vero dove installare il palco del concerto. Lo slargo davanti al Comune non contempla nessuna attività commerciale lì vicino che possa giovarsi della presenza massiccia di pubblico, di conseguenza quel giovamento per le attività di Ladispoli (e di rimbalzo per il comune) non ci sarà o sarà limitato vista peraltro la distanza abbastanza consistente con viale Italia.

Tutto questo per evidenziare che un grande evento richiede programmazione, visione, ascolto e condivisione e non scelte (per quanto buone) dell’ultimo secondo.

a.v.