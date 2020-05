Giallo in via Fani, cadavere carbonizzato trovato sul balcone - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Giallo in via Mario Fani. Il cadavere carbonizzato è stato rinvenuto sul balcone di uno stabile: il fatto è accaduto domenica 3 maggio intorno alle 12. Ai carabinieri il compito di ricostruire cosa sia accaduto. Nessuna ipotesi è al momento esclusa.

La vittima, per ora, non è stata identificata. Sono attesi il medico legale e il magistrato. Nell’appartamento – trovato in condizioni di degrado – era presente una donna. Secondo le informazioni filtrate finora, è stato riferito che una vicina ha notato il corpo sul terrazzo e ha subito contattato il 112.

Presente anche una squadra dei Vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autoscala: dal terrazzo al secondo piano dell’edificio, come riferito dai pompieri, si notavano dei piedi al bordo del parapetto e un forte odore di bruciato.

Durante il sopralluogo delle altre stanze, non sono stati rilevati ulteriori segnali d’incendio.