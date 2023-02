Ghiaccio, Happy e Diana: tre cani in cerca di padroni affettuosi • Terzo Binario News

GHIACCIO, bellissimo pastorello, è nato 1.5.2018. Di taglia medio/grande è gentile, abituato in appartamento.

HAPPY, bellissimo mix maremmano, è nato l’ 1.7.2019. Di taglia medio/grande, abituato in appartamento, ha un carattere deciso e protettivo, adatto a persone con esperienza.

Lui è Ghiaccio, nella foto del titolo Happy



GHIACCIO ed HAPPY SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA, oppure venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

Ecco Diana

DIANA, 7 anni rimasta orfana cerca una nuova mamma per non entrare in canile – Toscana prov. Siena. Proviamoci a risparmiarle questo nuovo dolore, è troppo buona e bella per rinchiuderla per tutto il resto della sua vita in un canile condividiamo e cerchiamo nel rispetto del suo dolore con tutte le nostre forze di aiutarla per info 3395418838.