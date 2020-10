Geyser a Civitavecchia: acqua a pressione su via don Milani - Terzo Binario News

Di per sé non è successo nulla di particolare: un tubo della conduttura dell’acqua danneggiato durante uno scavo stradale per la posa della fibra ottica.

Solo che il tubo in questione situato su via Don Milani è sottoposto a una pressione notevole facendo schizzare fortissimo l’acqua in alto.

Ironia della sorte, è capitato praticamente di fronte una delle sedi di Acea di Civitavecchia, dove ci sono i serbatori di Cisterna Faro, con un fiume ‘acqua che si è riversato su via Montanucci.