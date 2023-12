Geppo, Elvis e Blanco aspettano tutti chi li adotti e li ami • Terzo Binario News

Geppo, Elvis e Blanco aspettano tutti chi li adotti e li ami

GEPPO, bellissimo setter inglese , nato 1.11.2021. GEPPO è di taglia media affettuoso e vivace.. Lui è nella foto grande, poi però c’è pure ELVIS, tenero piccolino, nato 1.2.2023, di taglia medio/piccola buono ed affettuoso. Foto sotto



Però è arrivato pure BLANCO, tipo Akita-inu, nato 01.1.2020 è stato abbandonato il 23 giugno 2021 a Cinisello, legato ad un palo, con la museruola !!



I primi mesi BLANCO era inavvicinabile ma ora è molto migliorato ed è possibile gestirlo in Rifugio ma per un’ adozione occorrono persone preparate, motivate a seguire un percorso affiancati da una figura professionale, consapevoli prima di tutto delle caratteristiche di razza: carattere forte e istintivo, autonomo e quasi schivo, protettivo nei confronti della sua famiglia e “scontroso” e diffidente con gli estranei, socialmente dominante con gli altri cani. Ha bisogno di persone esperte e sicure che siano in grado di controllare la naturale propensione alla guardia che può sfociare in aggressività.

GEPPO E ELVIS E BLANCO SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA



MA è meglio andare a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00