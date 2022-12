Generi alimentari per famiglie in difficoltà di Civitavecchia grazie agli studenti e al Movimento per la vita • Terzo Binario News

Si comunica che, nella giornata di ieri, nella sede del Movimento per la vita di Civitavecchia, sono stati distribuiti a circa 30 famiglie bisognose di Civitavecchia – con minori a carico – circa 800 euro di generi alimentari di prima necessità non deperibili, per adulti e bambini, frutto di una grande raccolta organizzata dagli studenti di Gioventù Nazionale ed Azione Studentesca.

I ragazzi hanno voluto donare tutto il ricavato della raccolta, svoltasi presso un grande supermercato locale, al Movimento per la Vita-Centro di aiuto alla vita di Civitavecchia: da segnalare la grande disponibilità dei cittadini, che hanno ancora una volta mostrato grande cuore e senso di solidarietà.

La nostra associazione ringrazia pertanto gli studenti ed i giovani per il loro impegno sociale e senso civico.