Gelo a Manziana: ecco come proteggere i contatori dell'acqua - Terzo Binario News

“A causa delle basse temperature previste per i prossimi giorni (in particolare dalla giornata di domani) si invitano tutti i Cittadini ad adottare alcuni accorgimenti per garantire la protezione dei contatori dell’acqua dal gelo, evitando così eventuali rotture o interruzioni dell’erogazione dell’acqua”. Così il Comune in una nota.

“Ecco alcuni suggerimenti:

– Se i contatori sono in fabbricati disabitati nel periodo invernale, bisogna chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto.

– Negli altri casi, in genere, è sufficiente verificare che siano ben chiusi i vani d’alloggiamento del contatore.

– Se i contatori si trovano in punti particolarmente esposti si consiglia di fasciare l’impianto con materiali isolanti specifici (polistirolo,poliuretano espanso, ecc.) avendo comunque cura di lasciare scoperto il quadrante delle cifre, per consentire l’eventuale lettura del contatore. Si sconsiglia invece di utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione. È importante altresì proteggere le tubature all’aperto di entrata e uscita dal contatore.

– Se invece, ad un controllo, il contatore risultasse congelato ma non ancora rotto, è assolutamente sconsigliato manovrare le valvole di afflusso e chiusura o di tentare lo scongelamento con fiamme libere o fonti intense di calore (lo stress provocato ai materiali di cui è composto l’impianto, potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente); è consigliabile invece avvolgere il contatore con una coperta vecchia o stracci, aspettando pazientemente che si scongeli,.

Approfittiamo, inoltre, per raccomandare la massima attenzione alla guida, soprattutto per chi si mette in viaggio durante la notte e nelle prime ore del mattino”.