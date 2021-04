Gci: "Finalmente torna lo stop fra via Terme di Traiano e via Don Milani" - Terzo Binario News

“Dopo una settimana dalla nostra segnalazione, è stata finalmente realizzata la segnaletica orizzontale e verticale di stop, all’intersezione stradale di via Don Milani con via Terme di Traiano, sino a questo momento, completamente assente.

Inutile dire il pericolo che hanno corso in questo periodo, tutti i conducenti dei veicoli, che peraltro, in caso d’incidente stradale, quelli in transito su via Terme di Traiano, si sarebbero venuti a trovare innanzi a seri problemi per il fatto che, in assenza di segnaletica che regolamenta l’incrocio, sarebbe valsa la regola generale della destra, che per assurdo, avrebbe favorito in conducenti dei veicoli provenienti da via Don Milani.

Tuttavia, possiamo dirci soddisfatti a metà: la sicurezza urbana, prima di ogni altra cosa.

Perchè, tempi burocratici a parte, che dovrebbero essere comunque snelliti in simili circostanze, (il verificarsi di incidenti stradali, non attende le lungaggini della burocrazia ed i rimpalli da un ufficio all’altro), attendiamo fiduciosi, che, a seguito di nostre ulteriori segnalazioni, lo stesso intervento sia effettuato quanto prima, sulla Strada delle Molacce e sulla via Alfieri, sempre agli incroci con via Terme di Traiano, ove sussiste il medesimo problema e su altre strade che s’immettono pure su quest’ultima trafficatissima arteria viaria, prive di segnaletica orizzontale che regolamenta gli incroci, poiché inesistente o comunque non visibile in quanto deteriorata dal tempo.

Benché viene da chiedersi, come simili, gravissime sviste, possano sfuggire a chi dovrebbe avere l’onere di controllare lo stato della segnaletica stradale nella nostra città, garantendo così la sicurezza della circolazione stradale.

Con l’occasione, preme inoltre rammentare e sollecitare, il rifacimento della segnaletica orizzontale ed in alcuni casi, anche il ripristino di quella verticale, dell’intero quartiere San Liborio, compresa quella in una delle principali strade di accesso, che è via Izzi, ove reiteratamente, è stata segnalata agli uffici comunali competenti, la necessità di ridipingere, oltre che la striscia longitudinale continua, almeno le strisce pedonali, da tempo immemorabile, completamente non più visibili.

Come pure tornare ancora una volta ad evidenziare la necessità della regolamentazione della precedenza sul parcheggio realizzato sulla copertura della trincea ferroviaria, attraversata da via Bernini, più volte richiesta da parte di questo Gruppo, in quanto teatro di numerosissimi incidenti stradali.

Naturalmente, tutti i cittadini che si pongono alla guida di un veicolo, hanno l’onere di fare la loro parte, rispettando le regole dettate dal Codice della Strada e segnalando eventuali anomalie agli organi competenti”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

Dr. Remo FONTANA