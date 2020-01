Gatti sterminati a Santa Severa: ci sono le telecamere - Terzo Binario News

Lo sterminio della colonia felina di Grottini a Santa Severa potrebbe essere finito nell’occhio delle telecamere. La novità è emersa nelle ore scorse e se venisse confermato che si è trattato di un avvelenamento, non è escluso che i responsabili siano stati immortalati.

Va comunque attesa la fine di gennaio per avere la certezza di ciò, quando cioè arriveranno i risultati dell’autopsia effettuata sulla carcassa di un animale recuperato sabato scorso in via Giunone Lucina e consegnato prima alla Veterinaria della Asl Roma 4 e poi a un centro veterinario di Bracciano che materialmente provvederà all’esame. Nel frattempo però è proseguita la caccia ai mici che mancano all’appello e della colonia originaria – composta da una ventina di elementi – ne mancano ancora otto all’appello. E anche gli abitanti della frazione hanno notato come la presenza felina in zona si sia ridotta drasticamente. E pure i commenti sull’accaduto, una volta divenuto di dominio pubblico, siano stati di indignazione e rabbia per la fine riservata alle povere bestiole. <Andiamo avanti con questa battaglia da 14 anni – afferma la delegata al randagismo della Perla Daniela Corocher – con Santa Marinella poco sensibile dal punto di vista degli animali. In passato era decisamente peggio, con gli avvelenamenti sistematici specie nella zona del Maiorca a fronte di un sostanziale disinteresse delle istituzioni e omertà dai cittadini. Poi sono riuscita a creare un sistema di lotta al randagismo con l’introduzione di leggi nuove che hanno aiutato la causa. Tuttavia ricordo litigate e discussioni “memorabili” con i condomini. Con la Asl è stata una pressione continua per sollecitare le sterilizzazioni ma si è agito sempre da soli, sostenendoci attraverso raccolte e mercatini non solo per i mici di santa Severa ma per tutta la città, visto che le colonie sono tante e nessuno regala niente”.