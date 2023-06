Garipoli (FdI): "Riaprire l'ufficio anagrafico al Trullo" • Terzo Binario News

“La sede distaccata è chiusa dal 2018”

“È fondamentale per il territorio la riapertura dell’ufficio anagrafico del Municipio XI – sede distaccata in via Campagnatico, presso il mercato del Trullo – che risulta chiuso oramai dal 2018. La richiesta giunge vista la mancata programmazione riorganizzativa e d’investimento oltre alla non adeguata comunicazione in merito i motivi della chiusura”. Così in una nota Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione municipale Affari generali .

“Il Municipio XI, con l’intento di offrire agli utenti un servizio più puntuale ed efficace, aveva realizzato negli anni alcuni sportelli decentrati, avvicinando il servizio ai cittadini attraverso le sedi anagrafiche nei quartieri di Magliana, Marconi, Corviale e Trullo. La questione è stata più volte affrontata nella Commissione Bilancio, Attività Produttive e Affari Generali anche con una prima interrogazione del 19 maggio 2022”.

“Per di più nel periodo estivo 2023 il servizio demografico verrà assicurato solo ed esclusivamente presso la sede municipale di via Portuense, con le restanti sedi decentrate di Marconi e Corviale con attività e servizi temporaneamente sospesi. E’ compito e dovere dell’attuale Amministrazione e maggioranza di centrosinistra trovare i mezzi, gli strumenti e le risorse necessarie per la risoluzione della problematica/criticità e riapertura dello sportello anagrafico”.

“I medesimi e stessi rappresentanti del Pd che – nel 2016, 2017 e 2019 – ne richiedevano la riapertura. Riprogrammare l’apertura dell’ufficio anagrafico al Trullo con il ripristino dei servizi resta centrale e fondamentale per i residenti e soprattutto per gli anziani”.