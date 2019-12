Garbatella: tentato furto in banca, auto usata come ariete - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Hanno tentato di rubare bancomat e cassa continua dell’istituto credito. Colpo fallito all’Unicredit di via Padre Semeria, alla Garbatella. Questo quanto accaduto poco prima delle 23 di domenica 22 dicembre.

Secondo una prima ricostruzione, tra i sei e gli otto individui sono giunti a bordo di due auto. Uno dei due veicoli è stato utilizzato come ariete: bancomat e cassa continua, però, sono stati trovati intatti a cento metri dalla banca.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile, della stazione Roma Garbatella e della settima sezione rilievi del nucleo investigativo. I militari, nel frattempo, hanno raccolto testimonianze per poter ottenere elementi utili in merito all’episodio. Le immagini di video sorveglianza, inoltre, potrebbero fornire un contributo per risalire ai malviventi.