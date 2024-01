Garau: "Umidità nella mensa dell'asilo Borsellino di Ladispoli" • Terzo Binario News

“Questa mattina mi è stato segnalato un fatto grave. Nel plesso scuola d’infanzia Paolo Borsellino, ci sono delle infiltrazioni d’acqua nella sala adibita a mensa con presenza di muffa e distacco di intonaco.

Questa situazione oltretutto crea anche disagi poiché, avendo attualmente un’unica aula refettorio, le classi sono costrette a scendere a orari alterni consumando cibo freddo e disallineare ogni orario dei pasti, delle merende e della routine scolastica.

Si parla di bambini che vanno dai 3 ai 5 anni e la situazione è stata segnalata da tempo all’amministrazione che ad oggi non ha fatto fare nessun intervento.

Crediamo che queste siano priorità assolute da risolvere immediatamente. Sono preoccupato per la salute e l’incolumità dei nostri piccoli cittadini, mi recherò in Comune per comprendere cosa sia accaduto e sollecitare soluzioni adeguate”.

consigliere comunale Roberto Garau