Gara di lettura al liceo "Pertini": a Ladispoli icnontro tra scuola, arte e istituzioni - Terzo Binario News

Grandi temi, quelli che hanno scelto i ragazzi del Liceo “Pertini” di Ladispoli per la loro gara di lettura intitolata “Ad alta voce”, che si è svolta ieri mattina. Che poi non era un evento centrato su un testo scritto e fruito con la lettura, ma era accompagnato anche da immagini, musiche eseguite dal vivo, balletti, costumi.

Le performance sono state presentate in modo impeccabile da due studenti, Niccolò Nizza e Simone Panosetti. Tra gli argomenti scelti: la tragedia della Shoah, le disparità di genere, i momenti che hanno cambiato la vita di personaggi celebri. E ancora, in chiave più leggera, la commedia di Plauto o una versione inedita, in romanesco, della Commedia dantesca. Per la cronaca, l’evento si è concluso con la vittoria dei giovanissimi allievi della 1A che hanno scelto brani da Quel giorno, di Valentina Farinaccio, mentre al secondo posto si sono piazzati i ragazzi della 3B, con brani tratti da opere di Otto B. Kraus, Primo Levi e Anna Frank.

Una classe impegnata nelle letture

L’evento ha rappresentato un punto di incontro tra scuola, istituzioni e mondo dell’arte, grazie a una giuria composta dalle docenti del Liceo: Tina Coppola, Cinzia Luchetti e Daniela Zanardelli; dai rappresentanti dell’amministrazione cittadina: l’assessore alla Cultura Marco Milani e all’Istruzione Fiovo Bitti; e da artisti come l’attrice Loredana Piedimonte e il musicista Franco Pierucci. La manifestazione non poteva che essere sponsorizzata da due librerie: “Mondadori Bookstore” e “Scritti e Manoscritti”. (La giuria in prima fila nella foto grande, con la preside)

A fare gli onori di casa, la Preside Fabia Baldi, che ha esordito il suo intervento introduttivo ringraziando le docenti che hanno ideato l’evento, Alexandra Recchi e Francesca Elena Caradonna. Ha poi ricordato il legame con le istituzioni e si è detta particolarmente felice della manifestazione, perché dopo le restrizioni dovute alla pandemia “la nostra scuola sta riprendendo diversi progetti in presenza, come l’Erasmus, e adesso – ha proseguito – con molta fatica e impegno siamo ritornati alla vita”.

Un momento della gara di lettura

La Preside Baldi ha ricordato inoltre che il Liceo impiega una grande cura nel disegnare la propria offerta formativa, “che non si ferma all’aspetto curricolare – ha precisato – ma si distingue anche per la sua attività progettuale”.

A sottolineare l’importanza di un evento basato sulla scoperta della lettura e della cultura, entrambi gli assessori impegnati nella giuria. L’assessore Milani ha ricordato che dal 27 al 29 maggio si svolgerà la seconda edizione di “Ladispolibri, la Fiera del libro e degli editori”.

Dalle performance degli studenti, come ha sottolineato Franco Pierucci, sono emersi molti particolari interessanti per la bravura dei musicisti che hanno accompagnato i lettori-attori. Per quanto riguarda l’interpretazione dei testi letterari, entusiasta il commento di Loredana Piedimonte, attrice che ha lavorato a lungo con Gigi Proietti e con protagonisti del teatro italiano, come Giorgio Albertazzi, Ugo Pagliai e Giancarlo Giannini. “Sono felice di queste iniziative – ha spiegato – perché la cultura apre la mente. Inoltre io ho iniziato così, a scuola: ero molto timida, ma ho scoperto che stavo molto bene sul palco. E adesso sono trent’anni che faccio questo lavoro”.