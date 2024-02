Gara dei presepi 2023 a San Francesco d’Assisi di Marina di Cerveteri: ecco chi ha vinto • Terzo Binario News

Anche quest’anno come da tradizione, ormai da anni, si è voluto premiare il presepe che meglio ha rappresentato lo spirito della Natività, intesa come padre, madre e figlio, in cui ognuno di noi può vedere incarnata l’anima non solo del Natale ma della stessa Creazione, nel segno dell’unità, dell’amore reciproco e della tenerezza.

Ecco, quindi, domenica mattina 28 gennaio al termine della santa messa delle ore 11, sotto la regia del parroco Don Bernardo Acuna, nella chiesa San Francesco d’Assisi di Marina di Cerveteri sono stati consegnati dei piccoli regali a chi con attenzione e cura ha partecipato alla gara, divisa per categorie: bambini, adulti e famiglie.

E proprio dai più piccoli si è partiti, con relativo commento, per premiare le loro opere. Sofia di appena 7 anni tutto lavoro delle sue mani e Martina Uva, realizzato in una bottiglia di plastica. Poi al primo posto degli adulti ha vinto la natività di Marina Liuzza per la magia del Natale.

Al secondo posto a pari merito con Gaetano Rinarelli, Silvana Federico: la luce che illumina l’intero percorso fino alla capanna e dice che il Sole che sorge è il Messia. Rinarelli fedelissimo e in prima linea perché il suo presepe possa essere notato anche dai passanti.

Terza classificata Luigia Golia la sua opera fatta con materiali antispreco. Per la categoria delle famiglie invece sul podio Moccia Giuliana e sua figlia: un susseguirsi di “tondi”, quello più grande l’hanno riservato a Maria, Giuseppe, Gesù e i pastori. Al secondo posto Francesca Perinelli e Davide Bianchini un presepe dove regna tradizione e attualità. Terzo è arrivato Olimpio Volpe e Mia Bellanti connubio perfetto tra nonno e nipote per realizzare un presepe essenziale, ma che sprigiona armonia e tenerezza.

Danila Tozzi