Gallina in auto da tre giorni, segnalazione dai cittadini di Cerveteri - Terzo Binario News

“C’è una gallina in auto da tre giorni”. Questa la segnalazione di alcuni cittadini di Cerveteri, relativamente a un animal chiuso nella vettura e che ai loro occhi sembra sofferente.

La berlina risulta parcheggiata da giorni in via Ezio Morlacca al Tyrsenia, presenta una targa tedesca e non si hanno notizie del proprietario.

Gli stessi cittadini dicono di aver informato le autorità ma per problemi di competenze, nessuno sembra avere la possibilità di intervenire.

