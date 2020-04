Galleria Giovanni XXIII riapre al traffico, completata la seconda fase dei lavori - Terzo Binario News

Completata la seconda fase dei lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII nel tratto della “canna sud” in direzione Stadio Olimpico/Salaria. La galleria è stata riaperta oggi al transito dei veicoli.

“Oggi riapre al traffico la Galleria Giovanni XXIII completamente riqualificata e più sicura. Abbiamo deciso di anticipare i lavori in queste settimane e ridotto di molto i tempi di intervento: tutto è stato realizzato in 35 giorni di lavori no stop. Prosegue così il nostro lavoro sulle infrastrutture strategiche di Roma. Abbiamo scelto di investire sulla sicurezza dei cittadini con questo intervento atteso da molto tempo, più di 15 anni, e mai realizzato dalle precedenti Amministrazioni. Dopo i numerosi incidenti stradali degli anni scorsi, da oggi migliaia di auto e scooter potranno percorrere in sicurezza la Galleria”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi.



La manutenzione ha avuto una durata di 35 giorni che si sommano ai 40 giorni necessari per la canna nord, completata il 2 marzo scorso. Sono stati eseguiti interventi di rifacimento dell’asfalto sul tratto completo di 2,9 km, lavori di pulizia dei tombini e delle caditoie, l’installazione degli attenuatori d’urto e la bonifica della vegetazione infestante in prossimità delle uscite, interventi di riqualificazione della segnaletica orizzontale integrata con quella luminosa in verticale, la sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate, operazioni di impermeabilizzazione della struttura, la pulizia dei pannelli fotoriflettenti, per migliorare la visibilità all’interno della galleria e l’applicazione di una vernice antismog e antigraffiti per assorbire l’inquinamento e contrastare gli atti vandalici.

Le imprese impegnate nelle lavorazioni hanno contratto sensibilmente i tempi di intervento su entrambe le canne, passando dai 150 giorni previsti nel cronoprogramma iniziale ai 75 giorni effettivi. Per la prima volta dopo l’inaugurazione della Galleria nel 2004 è stata realizzata una riqualificazione completa.



“Riapriamo la canna sud della Galleria Giovanni XXIII grazie al lavoro portato avanti dai tecnici del Dipartimento SIMU e dalle imprese che si sono occupate della manutenzione. Come sapete, abbiamo anticipato questa seconda e ultima fase del cantiere, inizialmente prevista per luglio, sfruttando l’assenza di traffico di questo periodo, con il risultato che i lavori sono stati completati senza che i cittadini abbiano subito disagi alla circolazione”, ha precisato l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.



“Siamo soddisfatti del lavoro svolto dal Dipartimento Lavori Pubblici preciso, puntuale, organizzato. Ha curato con l’impresa appaltatrice i lavori della Galleria Giovanni XXIII raccogliendo la sfida di anticiparli e fare in modo che venga restituita ai cittadini una galleria sicura e all’altezza della Capitale d’Italia”, ha sottolineato la Presidente della Commissione Lavori Pubblici Alessandra Agnello.



“Oggi, aprendo la canna sud della galleria, si conclude un percorso vincente da tutti i punti di vista. Personale plauso va alla Sindaca Raggi, all’Assessora Meleo e al Presidente Campagna che hanno concordato sull’anticipo dei lavori della canna sud. È stata una scelta tanto rischiosa quanto corretta”, ha riferito il Presidente del XV Municipio Stefano Simonelli.



“Un altro grande intervento realizzato da questa Amministrazione. Non posso che ringraziare tutte le figure che hanno reso possibile tutto questo, in particolare la Sindaca Raggi, l’Assessora Meleo, il Dipartimento Lavori Pubblici, la Polizia Locale e le ditte esecutrici. I lavori, eseguiti ad opera d’arte e nel rispetto del cronoprogramma concordato, ci restituiranno un’infrastruttura perfettamente efficiente e sicura. La scelta di eseguire i lavori in questo periodo ha permesso di annullare totalmente l’impatto sul traffico del quadrante, complimenti a tutti”, ha detto il Presidente del XIV Municipio Alfredo Campagna.

Alessandro Volpi, consigliere M5S nel Quattordicesimo e presidente della commissione Lavori pubblici di Monte Mario, ha commentato: “Desidero ringraziare la Commissione Capitolina Lavori Pubblici per il lavoro svolto negli ultimi anni che ha portato a quest’ottimo risultato. Un lavoro che non è stato affatto semplice, dovendo affrontare le difficoltà tecnico-amministrative, la gestione delle tempistiche del cantiere e le immancabili polemiche politiche”.