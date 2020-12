Galleria Giovanni XXIII: chiusure notturne tra il 27 e il 30 dicembre per installazione nuova segnaletica luminosa - Terzo Binario News

Dopo i lavori di riqualificazione completa della Galleria Giovanni XXIII proseguono gli interventi di manutenzione per potenziare la sicurezza. Da domenica 27 dicembre, dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo, sarà chiusa completamente al traffico la canna nord in direzione Pineta Sacchetti/Gemelli per l’installazione di nuovi pannelli luminosi in prossimità delle uscite della galleria. Lo riporta una nota del Campidoglio.



Nella notte del 28 dicembre saranno interdette al traffico entrambe le canne. Nelle notti del 29 e 30 dicembre solamente la canna a scendere in direzione Foro Italico/Salaria. Sarà predisposta la segnaletica stradale provvisoria da parte dell’impresa che eseguirà gli interventi e comunicata la chiusura della galleria con i pannelli a messaggio variabile.

Pubblicato sabato, 26 Dicembre 2020 @ 10:34:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA