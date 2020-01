Galleria Giovanni XXIII chiusa, da domani i lavori di riqualificazione: i percorsi alternativi - Terzo Binario News

La Galleria Giovanni XXIII, nella quale da domani 20 gennaio partono i lavori di riqualificazione per una maggiore sicurezza di automobilisti e motociclisti, resta chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo, lo si legge sul sito ufficiale del Comune di Roma (Clicca QUI per il comunicato).

I lavori per la riqualificazione della “canna nord” durano dunque un mese, al massimo 35-40 giorni di chiusura totale, invece dei 75 previsti inizialmente nel cronoprogramma. Questo consente di riaprire la Galleria al traffico circa 35 giorni prima. Le residue operazioni di completamento dei lavori saranno eseguite in orario notturno.

La contrazione dei tempi di chiusura totale è possibile grazie alle lavorazioni che le imprese iniziano da subito su entrambi gli accessi della galleria, per convergere poi verso la parte centrale. Il Dipartimento Lavori Pubblici (Simu) di Roma Capitale coordina le operazioni. I lavori nel tratto della “canna sud”, in direzione dello Stadio Olimpico/Salaria, previsti inizialmente ad aprile, saranno eseguiti a luglio, dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite dell’Europeo di calcio. Ciò consentirà di gestire il traffico nella maniera ottimale anche in vista dell’afflusso dei tifosi italiani e di quelli ospiti.

“Dopo una serie di riunioni con le imprese che si occuperanno della manutenzione nella Galleria Giovanni XXIII siamo riusciti a ottenere un dimezzamento dei tempi dei lavori. Siamo consapevoli che la chiusura della galleria arrecherà dei disagi ai cittadini, ma i lavori sono necessari e improrogabili per garantire maggiore sicurezza alle migliaia di persone che ogni giorno la percorrono”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Con il Dipartimento Simu e l’impresa stavamo lavorando già dalle scorse settimane ad un piano dei lavori alternativo, per contenere i disagi dei cittadini – ha precisato l’assessora Meleo – e ora lo abbiamo messo a punto. In aggiunta, lo spostamento dei lavori per la canna sud a luglio consentirà di svolgere la manutenzione in un periodo in cui le scuole saranno chiuse e le partite di calcio che il nostro Paese ospiterà per la kermesse europea saranno terminate”, spiega l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.

I CAMBIAMENTI ALLA VIABILITA’

🔘 Galleria Giovanni XXIII: Chiusura al transito della canna in direzione Via della Pineta Sacchetti.

🔘 Viale Antonino di San Giuliano: Chiusura della rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII. Direzione obbligatoria su via del Foro Italico in direzione Salaria.

🔘 Via del Foro Italico: all’intersezione con la Galleria Giovanni XXIII direzione obbligatoria nella galleria Farnesina (regolarmente aperta) si potrà poi proseguire su via Edmondo de Amicis e via della Camilluccia, o ancora, sempre dopo il tunnel della Farnesina, su viale dello Stadio Olimpico, circonvallazione Clodia e Panoramica.

👉 GLI ITINERARI ALTERNATIVI

Primo itinerario : da via del Foro Italico (direzione Pineta Sacchetti) prendere l’uscita “Flaminia – viale di Tor di Quinto”

Svoltare a sinistra in viale di Tor di Quinto. Proseguire dritto fino a lungotevere Maresciallo Diaz, quindi voltare a destra in viale Antonino di San Giuliano, a destra in via dei Colli della Farnesina e proseguire dritto fino a via della Camilluccia. Svoltare a sinistra in via della Camilluccia e proseguire dritto fino a piazza Walter Rossi, quindi svoltare a destra e proseguire su via Igea e successivamente a destra in via Trionfale. Proseguire su via Trionfale per procedere in direzione Gra oppure svoltare a sinistra in viale dei Monfortani e quindi ancora a sinistra in via dell’Acquedotto del Peschiera per proseguire su via della Pineta Sacchetti.





Secondo itinerario (con limitazioni di transito per mezzi con peso superiore alle 6 tonnellate): da via del Foro Italico (direzione Pineta Sacchetti) prendere l’uscita “Corso di Francia -via Cassia – via Flaminia”

Immettersi in direzione Gra su corso di Francia. Proseguire dritto, quindi svoltare a sinistra in via Cassia Nuova e quindi nuovamente a sinistra in via Vilfredo Pareto e proseguire dritto su via Cassia. Successivamente svoltare a sinistra in viale Cortina d’Ampezzo (divieto di transito ai mezzi con peso superiore alle 6 Tonnellate). Proseguire dritto su viale Cortina d’Ampezzo e quindi su via del Forte Trionfale fino alla rotatoria, quindi uscire alla prima uscita ed immettersi in via Trionfale. Proseguire su via Trionfale per procedere in direzione Gra oppure svoltare a sinistra in viale dei Monfortani e quindi ancora a sinistra in via dell’Acquedotto del Peschiera per proseguire su via della Pineta Sacchetti.



Se non si sceglierà uno tra questi due percorsi alternativi, si potrà proseguire per la galleria Farnesina