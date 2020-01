Galleria Giovanni XXIII, Cecera (Pd): "Vittoria spostamento lavori della prima fase galleria a luglio" - Terzo Binario News

“Esprimo soddisfazione – dichiara Alessio Cecera, consigliere Pd del XIV Municipio – per l’accoglimento della proposta che avevo avanzato nell’interrogazione protocollata due giorni fa al Presidente del municipio in cui richiedevo lo spostamento dei lavori della galleria Giovanni XXIII in estate, ovvero alla chiusura delle scuole e al termine delle partite della nazionale all’Olimpico per gli europei”.

Prosegue Cecera: “È stato smentito il portavoce dell’M5S del Municipio XIV che in un comunicato del 3 gennaio aveva dichiarato che non era possibile spostare i lavori a luglio. Ora continuiamo a monitorare la situazione in previsione della commissione capitolina di giovedì 16 affinché anche la trance dei lavori nella canna nord della galleria, le cui lavorazioni sono state ridotte a 30 giorni, non impattino negativamente sul traffico del quadrante”.