Gabriele Fargnoli nuovo assessore al Commercio di Ladispoli • Terzo Binario News

L’assessorato che era in capo a Stefano Foschi riassegnato dopo un anno esatto

L’Amministrazione comunale rende noto che questa mattina il sindaco Alessandro Grando ha nominato un nuovo assessore in Giunta, si tratta di Gabriele Fargnoli a cui sono state assegnate le deleghe a Politiche sociali, Commercio e Attività Produttive.

“Rivolgo a Gabriele Fargnoli – ha commentato il sindaco Grando – un augurio di buon lavoro e sono certo che insieme a tutta la Giunta e l’Amministrazione comunale lavorerà per il bene della città”.

“Sono veramente orgoglioso – ha affermato il neo assessore – di accettare questo incarico e di contribuire in modo fattivo alla crescita di Ladispoli. Ringrazio il Sindaco Grando per la fiducia riposta in me”.