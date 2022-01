Futuro Donna: assolti Cerasa, la Iacomelli e la Villotti nel contenzioso contabile - Terzo Binario News

L’avvocato Mereu: “Caduta l’accusa di danno erariale per la distrazione di finanziamenti pubblici arrivati dalla Regione”

“Quale difensore del Dr. Cerasa Tiziano, della sig.ra Villotti Celeste e della Cooperativa Futuro Donna comunico quanto appresso.

In data odierna, la Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale Appello – ha pronunciato la sentenza n. 6/2022 (che si allega) ponendo fine, finalmente, al contenzioso Contabile instaurato in danno dei miei assistiti sin dall’anno 2016.

La vicenda riguardava l’azione di danno erariale promossa dalla Procura Della Corte dei Conti, per i finanziamenti pubblici ricevuti dai miei assistiti, per l’esercizio degli asili nido in Civitavecchia.

Nello specifico, l’azione era stata promossa perché, secondo la prospettiva accusatoria, i miei assistiti avrebbero distratto i finanziamenti pubblici ricevuti dalle finalità per i quali erano stati erogati.

Detta in altri termini l’azione di danno erariale era fondata sul reato di Malversazione a danno dello Stato, ex art. 316 bis c.p. contestato al Dr. Cerasa in sede penale.

Il procedimento in parola è stato molto lungo ed era iniziato con un sequestro conservativo che aveva attinto i miei rappresentati per circa € 730.000,00, cifra questa che era stata valutata come danno subito dagli Enti nel corso degli anni in cui gli asili avevano operato.

Dopo la sentenza di primo grado, nella quale la Corte dei Conti aveva ridotto il danno erariale ad € 40.000,00.

La Corte D’Appello ritenendo non sussistenti le altre condotte distrattive contestate, non solo ha respinto l’impugnazione proposta dalla Procura, ma ha accolto totalmente l’appello incidentale promosso dai miei assistiti.

In buona sostanza la Corte D’Appello ha riconosciuto il corretto operato dei miei rappresentati che, come sempre hanno sostenuto, mai hanno posto in essere alcuna condotta distrattiva dei sui fondi pubblici ricevuti per l’esercizio degli asili nido.

Chiaramente la pronuncia ci soddisfa enormemente perché, finalmente, in modo chiaro e definitivo, (anche se dopo molti anni), rende giustizia all’operato del Dr. Cerasa che ha sempre e con energia, sostenuto la piena legittimità del proprio operato.

Per gli stessi fatti rimane ancora aperto il procedimento penale che si concluderà il prossimo marzo ed in tale sede si auspica di riuscire a chiarire la totale estraneità del Dr. Cerasa alle condotte delittuose imputategli”.

Avv. Lorenzo Mereu