Futsal, le amichevoli soft delle locali a una settimana dal campionato - Terzo Binario News

Fra sette giorni si fa sul serio, per questo i quintetti locali di futsal hanno optato per impegni soft in questo fine settimana. O almeno, questa è stata la scelta di Civitavecchia e Santa Severa, mentre la Futsal Academy ha scelto un test più probante, affrontando un avversario di categoria.

“Tempo permettendo – spiega il tecnico nerazzurro Simone Tangini – disputeremo un’amichevole in famiglia al Tamagnini. Abbiamo lavorato molto bene sulla parte fisica in questo periodo, terminandola questa settimana. Sarà un’occasione per i ragazzi per divertirsi tra loro, prima degli impegni veri con i tre punti in palio>. Poi una battuta sulla squadra: “Sotto l’aspetto tattico ovviamente ci siamo allenati ma siccome l’ossatura è rimasta la stessa, non ho apportato novità particolari. Questo significa che l’impianto di gioco non muta, quindi è stata più una sorta di ripasso piuttosto che di sedute tattiche specifiche, di prosecuzione di un lavoro iniziato l’anno scorso, nonostante il salto in C1>.

Scendendo in C2, a Santa Severa mister Vincenzo Di Gabriele ha preferito concedere un fine settimana di riposo ai neroverdi, mandando i giovani a giocare un’amichevole domani pomeriggio.

Infine i rossoblù di Borgata Aurelia, che invece hanno preferito un test vero. Dalle 15, all’Ivan Lottarori la Futsal ospita il Real Mattei, quintetto che disputa la C2 come i civitavecchiesi ma in un girone diverso. “Ogg non avrò tutti i titolari a disposizione – confessa Umberto di Maio – perché qualcuno è assente giustificato. Devo dire che atleticamente stiamo bene: giovedì si è terminato il ciclo di preparazione fisica, alla quale vanno solo aggiunte le sedute di velocità>. Le aspettative del tecnico per questa sfida: “Voglio vedere dei miglioramenti tangibili, perché da sabato prossimo gli errori non sono più ammessi. Abbiamo effettuato molte prove tattiche ma soprattutto mi interessa testare la solidità difensiva. Davanti l’applicazione dei nuovi schemi> la conclusione del mister rossoblù.