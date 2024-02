Futsal, il punto su Civitavecchia e Santa Severa • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia si stacca dal treno dei play-off per colpe non sue mentre il Santa Severa Futsal conquista il play-out con largo anticipo per le disgrazie altrui.

Questa la fotografia delle due compagini locali di calcio a a 5 impegnate nel girone A di C1, arrivato alla quarta giornata di ritorno.

Per i nerazzurri un pareggio per 4-4 sul campo della Cccp 1987 con dispiacere annesso per un successo mancato. I civitavecchiesi sono stati avanti nel punteggio quasi per la partita intera fino al termine, quando il quintetto romano è riuscito a riagguantarla.

Al PalaTorrino espulsione per Andrea Giocondo che ha causato un rigore ma capitan Claudio Cleri lo ha neutralizzato. Pari nel finale quando gli uomini di Umberto Di Maio si sono trovati in inferiorità numerica. Per quanto riguarda i gol, doppia soddisfazione per Luca Mori e centri di Simone Mondelli e Luca Bellumori. Il tecnico si complimenta con i suoi giocatori: «Dispiace per l’esito perché potevamo vincere ma alla fine è andata così. Dobbiamo guardare partita per partita tralasciando la classifica. Tuttavia per me questo resta un campionato falsato».

Perché falsato? Indirettamente lo spiega il Santa Severa Futsal. Turno di riposo forzato, determinato dal ritiro dal campionato della Spes Poggio Fidoni. Il quintetto sabino, in difficoltà fin dall’inizio della stagione, ha abbandonando la C1. Se per i civitavecchiesi è stato un disastro – visto che sono stati tolti loro 6 punti, frutto delle due vittorie – per i neroverdi ciò ha rappresentato un doppio vantaggio: infatti una retrocessione è già stata determinata quindi i play-out almeno sono assicurati. Dall’altra parte è stata una settimana utile a lavorare senza l’incombenza della gara. Lavorare perché pochi giorni fa è avvenuto l’avvicendamento in panchina. Di comune accordo le strade dei santaseverini e quelle di Vincenzo Di Gabriele si sono separate. Così ora sula panchina della prima squadra siede David Delluniversità, salito dall’under 21. In classifica la Futsal Civitavecchia “retrocede” fino al settimo posto con 22 punti, a cinque lunghezze dai play-off e tre sopra i play-out. Il Santa Severa invece è ultimo con 10 punti, a tre punti dalla Virtus Anguillara.