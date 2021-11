Futsal Civitavecchia vincente sul Valcanneto, oggi il Ciampino in Coppa - Terzo Binario News

Valcanneto superato di slancio e questa sera la Coppa Lazio. Giornate impegnative per la Civitavecchia Futsal che in campionato ha battuto per 4-2 la penultima in classifica e oggi alle 21 scende in campo all’Ivan Lottatori per il secondo turno in gara secca della competizione infrasettimanale, con avversario l’Atletico Ciampino.

Sabato, per la decima giornata del girone B di C, la gara non è che fosse iniziata sotto i migliori auspici. Infatti a portarsi sullo 0-2 sono stati gli ospiti, grazie alle reti di Luca Aquili e Leonardo Gentili, approfittando di alcune disattenzioni della retroguardia nerazzurra. Preso lo schiaffo, i civitavecchiesi hanno reagito al meglio, continuando a giocare e creando tantissime occasioni da gol. A bucare il portiere ospite sono stati Daniele Lipparelli, Daniel Nistor a cui va sommato un autogol e centro finale di Valerio Poggi.

Il successo ha tenuto la compagine di Simone Tangini nelle zone nobili della classifica: in testa c’è il Laurentino con 23 punti, sebbene debba recuperare il confronto con il fanalino di coda Levante, in condominio con il Poggio Fidoni (avversario sabato a Borgata Aurelia); a 22 c’è La Pisana e a una lunghezza appena la Futsal. Grande prestazione, perché sotto di due poteva finire male invece testa e qualità ci hanno fato ribaltare dandoci una svegliata anche se abbiamo fatto tutto noi eravamo tranquilli. «Non erra scontato che vincessimo ma va benissimo così. Alla fine la prestazione c’è stata e sono contento» dice il mister. Il quintetto aeroportuale avversario di stasera è terzo nel girone A con 21 punti in 10 gare, posizione condivisa con l’Albano.