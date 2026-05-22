Futsal Civitavecchia, torna in panchina Andrea Scorpioni • Terzo Binario News

A Tonino Taldini affidata l’under 19 nazionale

La Futsal Civitavecchia torna alle origini visto che sulla panchina rossoblù di punta andranno a sedere due colonne che hanno fatto la storia del calcio a 5 cittadino ovvero Andrea Scorpioni, in serie B, e Tonino Taldini per l’Under 19 Nazionale. Entrambi giocatori dell’allora Civitavecchia Calcio a 5 di serie B, fino a quest’anno hanno ricoperto il primo, il ruolo di direttore generale del sodalizio di Borgata Aurelia, il secondo ha allenato le giovanili

«Identità, coraggio e competenza: Scorpioni e Taldini alla guida del progetto nazionale – scrivono dal sodalizio, via social – con la Futsal Academy Civitavecchia che volta pagina attraverso una scelta di cuore e visione. Il presidente Elso De Fazi e il ds Andrea Candeloro affidano la Serie B e l’Under 19 Nazionale a due profili “di casa” ovvero Andrea Scorpioni e Tonino Taldini per l’appunto.

Da Borgata Aurelia spiegano il perché della scelta:

«Dna Academy, con tecnici che conoscono ogni segreto del nostro vivaio. Sono esperti di giovani, con una capacità collaudata nel formare talenti per il palcoscenico nazionale. Carisma e metodo uniti all’esperienza e alla cultura del lavoro per alzare l’asticella. Il cuore della stagione sarà una squadra giovane e dinamica, che il ds Candeloro integrerà con nuovi innesti mirati per garantire il giusto mix tra freschezza e competitività». «Diamo spazio ai nostri ragazzi, guidati da chi crede in loro da sempre” – sottolinea il presidente De Fazi – con la Futsal che riparte con entusiasmo e senso di appartenenza. Nuova stagione, stessa passione». Poi la società di complimenta con il gruppo che ha disputato la stagione di B andando oltre ogni previsione iniziale: «Alla squadra che ha lottato e onorato la nostra maglia in questa straordinaria stagione di Serie B Nazionale e a chi nella stagione precedente ha trionfato nei playoff promozione, va il più sincero grazie da parte di tutta la Futsal Academy.

Avete fatto sognare un’intera città, sfiorando uno storico traguardo come l’A2 e scrivendo una pagina indelebile della nostra storia. Ora per la Futsal Academy inizia un nuovo capitolo». Infine novità per lo sponsor tecnico: il sodalizio civitavecchiese per questa stagione di affida a Gems per tutti gli atleti del settore giovanile e agonistico. «Grazie a LineaOro Sport per la preziosa collaborazione e per essere al nostro fianco in questo percorso di crescita e identità».