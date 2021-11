Futsal Civitavecchia sugli scudi: 5-1 alla Cccp 1987 - Terzo Binario News

Il tonfo del Torrino è dimenticato, come dimostra l’affermazione perentoria della Futsal Civitavecchia sulla Cccp 1987. All’Iva Lottatori i nerazzurri hanno vinto 5-1 tornando a lottare per le zone nobili della classifica.

Nell’impianto di Borgata Aurelia si è disputata l’ottava giornata del girone B di C1 nella quale, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato e terminato 1-1, il quintetto di casa è uscito bene nella ripresa. Le reti sono state messe a segno da Daniel Nistor e Damiano Leone, con una doppietta a testa, e rete per Fabrizio Fattori. Unica nota stonata, l’infortunio occorso a Matteo Tiberi che proprio sabato aveva fatto rientro dopo un periodo lungo di inattività e che probabilmente tornerà a giocare dopo la pausa natalizia.

La vittoria ha riportato serenità nella Futsal Civitavecchia, desiderio del tecnico Simone Tangini che la squadra ha esaudito: «Il successo è stato bello per il riscatto – spiega l’allenatore – a seguito della prima sconfitta stagionale, risultata piuttosto pesante. La reazione c’è stata ed è stata importante perché i romani potevano agganciarci in classifica caso di vittoria». Precisa la richiesta del tecnico prima della gara: «Volevo una prova difensiva perentoria nella compattezza risiede la nostra forza e non a caso, giocando bene dietro, la Cccp non ha mai tirato in porta sebbene nel gioco non fossimo fluidi come sempre. C’era del timore ma ci siamo sciolti pian piano. Nel campionato c’è equilibrio, con la concentrazione giusta si può far bene con tutti,ho notato che la sconfitta del Torrino ci ha insegnato qualcosa». Prossima sfida, in casa dell’Aranova: «Loro sono in difficoltà sebbene si tratti di una compagine con ambizioni di play-off. Si riprenderanno, anche se la Futsal va per vincere, e se ci riuscissimo sarebbe un segnale notevole per il campionato» la conclusione di Tangini.