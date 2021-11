Futsal Civitavecchia ospite oggi del Torrino - Terzo Binario News

Una Civitavecchia Futsal uscita indenne dal trittico terribile oggi alle 15 è ospite del Torrino per la settimana di andata del girone B di C1.

I nerazzurri stavolta affrontano all’arena Nicola Antuofermo un quintetto che naviga a metà classifica con 8 punti mentre i civitavecchiesi sono a 12 ma del quale bisogna diffidare.

Adesso il momento per gli uomini di Simone Tangini è favorevole ma affinché possa proseguire serve un successo che – aspetto tutt’altro che trascurabile – avvicina sempre di più l’obiettivo stagionale della salvezza oltre a un trampolino di lancio verso le zone nobili della graduatoria. «Quella d oggi è una partita complicata – commenta l’allenatore – perché il Torrino è ottima squadra di livello medio-alto.

È vero che sono partiti in sordina con risultati altalenanti ma hanno affrontato diversi scontri diretti esattamente come noi, che non abbiamo incontrato un calendario facilissimo. Immagino una sfida equilibrata, nella quale serve dare tutto impiegando la massima concentrazione».

Saranno assenti in questa sfida Matteo Tiberi, ancora alle prese con un vecchio stiramento ormai in fase di guarigione tanto da allenarsi in gruppo, e Valerio Poggi che accusa qualche linea di febbre.

Questo comporterà un cambio si assetto tattico? Per il mister, no: «La tattica va adeguata in corso d’opera in base al momento e all’avversario. Si parte con la zona-pressing ma è frequente passare al pressing a uomo. La fatica quando si sta bene non si avverte, la serenità dei risultati permette di fare tutto in scioltezza. Finora atleticamente siamo sempre stati bene grazie al lavoro improntato da Gabriele Colonna, che ci aiuta tanto su questo fronte. È stato un bene aver riposto fiducia nel suo lavoro» conclude Simone Tangini.