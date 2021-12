Futsal Civitavecchia in casa del Tc Parioli - Terzo Binario News

Con la maschera della modestia ormai caduta, oggi alle 15 la Futsal Civitavecchia scende in campo nei pressi di Villa Ada per affrontare il Tennis Club Parioli nella dodicesima e penultima di andata del girone B di C1.

I nerazzurri si troveranno al cospetto di un quintetto inguaiato in classifica: i “pariolini” infatti sono terzultimi con 9 punti in compagnia del Tormarancia. Insomma l’occasione è propizia per i civitavecchiesi, al fine di consolidare la posizione di vertice.

Certo mister Simone Tangini continua a predicare modestia, visto che continua a sottolineare come la salvezza sia l’obiettivo da raggiungere. Sebbene la stessa dirigenza si sia ormai esposto verso un innalzamento dell’asticella circa le ambizioni stagionali. «Andiamo passo dopo passo – ripete l’allenatore – e prima di guardare in alto, consolidiamoci in basso allontanando i rischi il prima possibile». Certo è che l’occasione odierna capita nel momento giusto, a seguit del successo ai danni del Poggio Fidoni, che ha dato ulteriore slancio ai nerazzurri. Semmai i problemi sono in alcuni giocatori-chiave, fermati da condizioni fisiche precarie: nulla da fare per Fattori e Poggi, che ancora sono alle prese con noie fisiche. Tiberi si sta preparando per rientrare dopo la pausa natalizia mentre lo staff medico sta facendo di tutto per rendere disponibile almeno Lipparelli. In tutto ciò, non mancano gli acciacchi che stanno patendo Trappolini e Leone, ma entrambi saranno della gara. Gli altri giocatori esperti su cui Tangini può fare affidamento sicuro sono Cerrotta, Nistor e Boriello. «In realtà non mi fido affatto del Tc Parioli – riprende Tangini – e lo dimostrano i risultati altalenanti di tutte le compagini, che possono vincere o perdere contro chiunque se non si gioca al massimo delle proprie possibilità. Vero che il Tc sta lottando per rimanere in C1 ma è anche vero che fra le mura amiche hanno sempre detto la loro».