Futsal Civitavecchia, in arrivo un colpo: è caccia al Mister X • Terzo Binario News

Un colpo in arrivo, una probabile riconferma, una rinuncia (momentanea) e l’attesa per una risposta.

Il mercato della Futsal Civitavecchia al momento è questo, mentre si prepara la stagione in arrivo da una parte e si pensa al futuro con il nuovo campo per quanto attiene la prospettiva.

Dunque sta per approdare in nerazzurro un giocatore forte, sul quale però la società ha prosciugato le fonti di informazione.

«Non si può dire chi sia perché vogliamo presentarlo come si conviene – spiega il direttore generale Andrea Scorpioni – però è un nome che darà un contributo importante alla causa». La firma del cartellino c’è già stata, quindi manca solo l’annuncio.

Nel frattempo però il dirigente è impegnato con altre questioni, non ultima quella delle riconferme. Daniel Nistor per ora ha detto di no mentre ci sono spiragli per Davide Cerrotta e Danilo Boriello: «Almeno per l’inizio di stagione Nistor non ci sarà. Cerrotta comunicherà la sua decisione dopo il 16 agosto ma c’è ottimismo, lo vedo voglioso di continuare. Il portiere pure è tentato dal giocare ancora, la società ci spera ma dipende solo da lui».

Chiuso il discorso mercato, la stagione è anche pensare al vestiario dalla prima squadra ai bimbi delle under. Per questo, con il presidente Elso De Fazi, è partita una spedizione alla volta di Torre Annunziata: «Con la Zeus abbiamo stipulato un accordo – spiega ancora Scorpioni – che va avanti da anni, per un rapporto che soddisfa le parti. Grazie inoltre a Patrizio Presutti che ci ha messo a disposizione un mezzo per il ritiro del materiale, concedendoci anche degli spazi di allenamento al campo di calcetto del Tamagnini. Infatti a Borgata Aurelia abbiamo una decina di squadre con il rischio di sovrapposizioni».

Infine uno sguardo all’Ivan Lottatori, con piccole modifiche da apportare adesso e un piano per il futuro: «Intanto si è lavorato sull’impianto, allestendo una nuova sala e installando i seggiolini sulle tribune. Poi l’idea è quella di costruire un nuovo campo di futsal per il quale ci vogliono 40-45 mila euro. Va messo in preventivo pure un prefabbricato per ospitare altri due spogliatoi» la conclusione di Andrea Scorpioni.