Futsal Civitavecchia, Di Maio: «Questi giovani possono arrivare lontano» • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia doveva lottare per la salvezza e invece si ritrova in corsa per i play-off. Ripercorrendo l’anno solare, è stato un 2023 di soddisfazione per il sodalizio nerazzurro che la stagione scorsa ha raggiunto la salvezza in comodità grazie a un girone di ritorno brillante e quest’anno – partito sempre con l’obiettivo di restare in C1 – la compagine civitavecchiese è lassù, a giocarsi un posto nei play-off per giunta con una squadra giovanissima.

Certo, qualche punto è stato lasciato per strada e non sempre per meriti altrui, però la posizione è lusinghiera e guardare avanti con ottimismo è obbligatorio.

E ottimista è mister Umberto Di Maio che, nonostante stia aletto con la febbre, è pronto a partire per un girone di ritorno che vuole una Futsal ancora protagonista.

«Basti pensare – afferma – che nell’anno solare in corso abbiamo perso appena due gare nella stagione scorsa e quattro in quella attuale. Sono sei in tutto, per una media punti altissima, un cammino da promozione». Prosegue poi il viaggio a ritroso nel tempo: «Oscillavamo fra il terzultimo e il quartultimo posto e abbiamo finito al sesto. A gennaio iniziò il cammino di crescita poi il lavoro è proseguito con i giovani nonostante tre addii pesanti quest’estate come quelli di Alessio De Amicis, Christian Trappolini e capitan Damiano Leone». E sempre in estate tutto sembrava filare liscio: è stata allestita una squadra giovane in virtù dell’obbligo degli under che poi è stato cancellato: «Tutti si sono riadattati – riprende Di Maio – noi no, sarebbe stato troppo costoso per la società di borgata Aurelia andare a reperire giocatori senior e rivoluzionare la rosa. Con il senno del poi va benissimo così, credo che fra due-tre stagioni in C1 saremo capaci dire la nostra dando fastidio a parecchie avversarie considerando che in rosa ci sono giocatori classe 2001, 2002 e 2003. Solo quest’anno sono stati ben 12 gli esordienti su 20 elementi, gente che non hai mai giocato nel massimo torneo regionale. Degli altri otto, due sono i portieri capitan Claudio Cleri e Lorenzo Appetecchi con appena sei giocatori di movimento. Tutto ciò è un valore aggiunto». Poi uno sguardo al campionato attuale: «Per ora i punti solo persi non sono stati compensati, in qualche modo la Futsal Civitavecchia è in credito. Gli allenamenti sono ricominciati senza di me in vista della sfida del 14 con La Pisana appena a +4 da noi e si sta completando il recupero degli infortunati. In questo senso, la sosta era necessaria. Solo Cristian Giovani resta fuori mentre rientrano Alessio Donati, Manuel Terzini, Tiziano Moretti ed è ritornato Daniel Nistor. Simone Mondelli dovrebbe esserci dopo un infortunio alla clavicola». Conclusione sui play-off, che non devono diventare un’ossessione: «Meglio non pensarci ed evitare vertigini e pressioni inutili. Ora avremo gli scontri diretti tutti in casa mentre affronteremo le pericolanti in trasferta. Siamo la squadra che fra i due gironi ha la miglior difesa, dobbiamo far valere questo aspetto così positivo», la conclusione di Umberto Di Maio.