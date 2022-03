Futsal Civitavecchia contro Cccp 1987 per consolidare i play-off - Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia ha l’occasione per mettere definitivamente le mani sui play-off. I nerazzurri oggi alle 15 scendono in campo a Monteverde sul sintetico della Cccp 1987, al momento piazzata al centro della graduatoria.

Perché è un’occasione ghiotta? Perché in caso di vittoria dei nerazzurri, potrebbe aprirsi una frattura fra le altre compagini che puntano agli spareggi per la promozione.

Infatti nell’ottava di ritorno del girone B di C1, e con appena cinque gare alla fine, l’Atletico Grande Impero – appaiato ai civitavecchiesi al secondo posto con 43 punti – è ospite della capolista Laurentino, quest’ultima 10 punti più avanti della coppia di seconde.

Il Torrino terzo ospita il Parioli mentre la Spes Poggio Fidoni, quarta e fuori dai play-off, va a Fiumicino. Però il problema di mister Simone Tangini è sempre quello delle assenze: infatti dovrà rinunciare per squalifica a due pezzi importanti come capitan Damiano Leone e Cristian Trappolini e non recupera nessuno degli infortunati. Presente Andrea Ferraccioli, sebbene in condizioni fisiche non perfette. «Siamo abituati all’emergenza da inizio stagione. Nonostante ciò confido nella Futsal e nella capacità di esaltarsi» la chiosa di Simone Tangini.