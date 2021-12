Futsal Civitavecchia alla prova Poggio Fidoni - Terzo Binario News

Il ciclo di scontri casalinghi della Civitavecchia Futsal si conclude oggi, con il la sfida al Poggio Fidoni. Alle 15 i nerazzurri affrontano il Poggio Fidoni nell’undicesima e terzultima giornata di andata del girone B di C1.

Ricapitolando: sabato scorso, il quintetto di Simone Tangini ha superato in campionato il Valcanneto mentre martedì ha avuto ragione dell’atletico Ciampino in Coppa Lazio ai rigori. Oggi il confronto con la compagine sabina, con la quale è in corso la battaglia per le posizioni di vertice. Gli ospiti sono primi con 23 punti, a pari merito con il Laurentino (che però deve recuperare un incontro) mentre i civitavecchiesi inseguono dal quarto posto a quota 21. In mezzo, con 22 punti, c’è La Pisana.

«È stata una settimana intensa – dice un veterano come Davide Cerrotta – con una partita di Coppa vinta in sofferenza ma hanno giocato pure i reatini. Ha ragione mister Tangini quando dice che vincendo non si avverte la stanchezza. Non ci devono essere alibi ma anzi le vittorie cancellano la fatica». Sulla gara odierna: «Sicuramente è importante. Loro sono forti ma giochiamo da par nostro come ogni sabato.

L’importante è mantenere la concentrazione con le squadre d’alta classifica perché 4-5 minuti di buio costano il risultato. In genere però quando l’avversario è forte, non è difficile tenere il focus. Finora il nostro campionato è buono, si sta acquisendo la mentalità che vuole allenatore e i risultati arrivano. Si è spesso vinto soffrendo da squadra matura. Oggi daremo tutto, se poi il Poggio Fodoni fosse meglio di noi, riconosceremo la loro superiorità» la conclusione di Davide Cerrotta.

Per quanto attiene alla lista gara da presentare, vanno valutate le condizioni di Daniele Lipparelli, Manuele Todaro e Tommaso La Valle. Difficile la presenza di due elementi esperti come Fabrizio Fattori e Valerio Poggi. Nel girone A di C2, il Santa Severa Futsal oggi alle 15 è ospite della Ulivi Village.